أحمد فتحي: لا نخاف من جماهير فيتا كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أبدى أحمد فتحي قائد النادي الأهلي، تخوفه من أرضية ملعب الشهداء والتي سَتٌقام عليها مباراة الأحمر وفيتا كلوب يوم السبت بالجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا، مشددًا أنه لا يخاف من الجماهير.

وأضاف فتحي من خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية تقودنا إلى التأهل لدور الثمانية في البطولة والأهلي اعتاد دائما على اللعب من أجل الفوز دون النظر لظروف المنافس أو طبيعة الأجواء المحيطة بالمباراة."

وكان طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي قد أبدى تخوفه من أرضية ملعب الشهداء مؤكدًا أنه نجيل صناعي من الطراز القديم.

وعن هذا قال فتحي: "النجيل الصناعي يؤثر سلبا على أدائنا بشكل عام، ولكننا خضنا المران على ملعب المباراة أمس، ونستكمل التحضيرات بمران آخر اليوم؛ للتأقلم بشكل أفضل على أرضية ملعب المباراة."

وأكمل فتحي تصريحاته قائلا: "لدينا من الخبرات ما يؤهلنا كلاعبين للتعامل مع كل الظروف المحيطة بالمباراة كما سبق، وخضنا لقاءات متعددة على ملاعب الترتان منها مباراة وفاق سطيف الموسم الماضي."

وفيما يخص الفريق الكونغولي قال فتحي: "فيتا كلوب جيد ولديه عناصر مميزة ومسألة جماهيره وحماسها اعتدنا عليها ولا تزعجنا كثيرا فالجماهير لا تشارك في اللقاء ولكن تؤدي دورها من المدرجات ومثل هذه الأجواء اعتدنا عليها، وقادرون على التعامل معها."

وتجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي يحتل صدارة الترتيب للمجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط ومن خلفه سيمبا برصيد 6 نقاط ومن خلفهما شبيبة الساورة الجزائري برصيد 5 نقاط ثم فيتا كلوب في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.