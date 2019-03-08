ماذا قال لاسارتي عن مواجهة فيتا كلوب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قال الأوروجوياني ماراتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الأهلي، إنه يعلم قوة فريق فيتا كلوب الكونغولي على ملعبه وبين جماهيره.

وأضاف المدير الفني لفريق الأهلي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي :"مباراة السبت ليس لها علاقة بنتيجة مباراة اللقاء الأول والذي أقيم في مصر".

وكان الأهلي افتتح دور المجموعات بالفوز على فيتا كلوب بهدفين دون رد في إطار مباريات المجموعة الرابعة.

وتابع لاسارتي :"الأهلي اعتاد دائمًا النظر للأمام والتعامل مع الأمور خطوة خطوة، والتفكير في كل مباراة على حدة".

وواصل :"نلعب بهدف واحد وهو تحقيق الفوز وجميع نقاطها الثلاث من أجل التأهل لدور الثمانية".

وأكمل المدير الفني تصريحاته :"نعرف قوة فيتا كلوب جيدًا، وندرك مدى قوة الفريق الكونغولي على ملعبه وأمام جماهيره".

وشدد لاسارتي :"تحدثت مع اللاعبين عن أهمية المباراة وضرورة الخروج بنتيجة إيجابية، لإدراك الفوز دون النظر لأية صعوبات أخرى قد تواجه الفريق من ضغط الجماهير أو أرضية الملعب المغطاة بالترتان".

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط، بينما يحتل فيتا كلوب المركز الأخير برصيد أربع نقاط.