بالفيديو .."حارس مصر الأول" يشعل معركة كلامية بين معلق قناة الأهلي وأحمد الطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

اشتعلت معركة " معلقين" بين أحمد الطيب المعلق بقناة "بي إن سبورتس" وفاروق صلاح المعلق بقناة "الأهلي" بسبب حارس مصر الأول ليتداخل فى المعركة برنامجان تابعان للأحمر والأبيض.

وقال أحمد الطيب أثناء تعليقه على مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو التي أقيمت الأحد الماضى وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف "جنش حارس مصر الأول، كان قبل كده فى الزمالك أحمد الشناوي حارس مصر الأول، سبحان الله، حارس الزمالك دائماً يكون حارس مصر الأول، لكن فاجئنا مفاجأة جميلة محمد الشناوي وأصبح حارس مباراة مصر وأورجواي فى كأس العالم".

ولاقي تعليق الطيب هجوم جماهير الأهلي بعد إعادة فتح قضية نادي القرن أيضاً خلال تعليقه على المباراة وهو ما استدعى رد قناة الأهلي عليه عبر برنامج "ملك وكتابة".

ورد فاروق صلاح معلق مباراة الأهلي وبيراميدز للشباب التى أقيمت الأربعاء الماضى، على الطيب أثناء التعليق على المباراة حول قضية حارس مصر الأول وهاجمه معيداً تذكيره بواقعة اشتباكه مع أحمد شوبير حارس الأحمر السابق وحارس مصر بمونديال 1990.

ورد أحمد الطيب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " نافياً التطرق لأي مقارنة بين الأهلي والزمالك والحديث عن انتماءات حراس مصر فى كأس العالم و بطولات أفريقيا.

وهاجم الطيب معلق الأهلي مؤكداً أنه تعامل مع معلومة مغلوطة وروج لاتهامات باطلة مشدداً على أن ما حدث من المعلق الشاب أمر خطير لا يمكن السكوت عليه.

وعاد الطيب مرة أخري فى مداخلة عبر برنامج "الزمالك اليوم" التابع للنادي الأبيض مهاجماً عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي وأحمد شوبير مؤكداً أن ما يحدث هو موجه ضد الزمالك وليس ضده.

وعاد الطيب مرة أخري فى مداخلة عبر برنامج "الزمالك اليوم" التابع للنادي الأبيض مهاجماً عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي وأحمد شوبير مؤكداً أن ما يحدث هو موجه ضد الزمالك وليس ضده.