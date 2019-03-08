فتحي قبل لقاء فيتا كلوب: النجيل الصناعي يؤثر سلبا على أدائنا ولكن خبرات الأهلي تؤهله للفوز

أكد أحمد فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مباراة الفريق غدا أمام فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف فتحي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذي عقد اليوم قائلا: «نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية تقودنا إلى التأهل لدور الثمانية في البطولة والأهلي اعتاد دائما على اللعب من أجل الفوز دون النظر لظروف المنافس أو طبيعة الأجواء المحيطة بالمباراة ».

وعن أرضية ملعب المباراة قال فتحي: «النجيل الصناعي يؤثر سلبا على أدائنا بشكل عام، ولكننا خضنا المران على ملعب المباراة أمس، ونستكمل التحضيرات بمران آخر اليوم؛ للتأقلم بشكل أفضل على أرضية ملعب المباراة».

وأضاف فتحي: «لدينا من الخبرات ما يؤهلنا كلاعبين للتعامل مع كل الظروف المحيطة بالمباراة كما سبق، وخضنا لقاءات متعددة على ملاعب الترتان منها مباراة وفاق سطيف الموسم الماضي».

وعن مستوى فريق فيتا كلوب قال فتحي: «الفريق الكونغولي جيد ولديه عناصر مميزة ومسألة جماهيره وحماسها اعتدنا عليها ولا تزعجنا كثيرا فالجماهير لا تشارك في اللقاء ولكن تؤدي دورها من المدرجات ومثل هذه الأجواء اعتدنا عليها، وقادرون على التعامل معها ».