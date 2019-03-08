ننشر نص شكوى رئيس الزمالك ضد سيد عبد الحفيظ

ننشر نص الشكوى التي تقدم بها مجلس إدارة نادي الزمالك بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي. وجاءت شكوى الزمالك للجنة الانضباط ضد سيد عبد الحفيظ في خطاب رسمي يؤكد أن مدير الكرة بالأهلي اعتاد على إثارة الفتنة مؤخرا من خلال تصريحاته ضد نادي الزمالك. يذكر أن سيد عبد الحفيظ انتقد مؤخرا قرار لجنة المسابقات بتأجيل مباراة الزمالك والمقاولون لمدة 24 ساعة.

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