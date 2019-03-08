ننشر الملاعب الرئيسية المستضيفة لمنافسات أمم إفريقيا 2019

ننشر الملاعب الرئيسية المقرر أن تستضيف منافسات بطولة أمم أفريقيا 2019. وجاءت الملاعب الرئيسية كالتالي: “القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والسويس والإسماعيلية”، بعد خروج استاد بورسعيد من الحسابات. يذكر أن مصر تستضيف بطولة الأمم الأفريقية رقم ٣٢ والمقرر إقامتها يونيو المقبل بمشاركة ٢٤ منتخباً إفريقيا، يمثلون ٦ مجموعات، تستضيفهم مدن القاهرة، والإسكندرية، والسويس، والإسماعيلية.

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