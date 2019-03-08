جروس يشرح خطة جورماهيا على "سبورة"

قام السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، باصطحاب سبورة خلال المران المقام حاليًّا بملعب النادي. حيث ألقى جروس من خلال السبورة محاضرة شرح فيها للاعبين بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب التي ينوي تنفيذها بالتدريبات لتطبيقها السبورة محاضرة شرح فيها للاعبين بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب التي ينوي تنفيذها بالتدريبات لتطبيقهافي مباراة جورماهيا الكيني الأحد المقبل فى كأس الكونفيدرالية الأفريقية. كما شرح جروس بعض الواجبات والمهام المعينة لبعض اللاعبين في الفريق. وشدد المدير الفني للزمالك على جميع اللاعبين بالتركيز الشديد، وتنفيذ المطلوب منهم.



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