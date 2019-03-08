جمعة وحفني ينتظمان فى التدريبات الجماعية

انتظم عبدالله جمعة وأيمن حفني لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب النادي. النادي. وعاد جمعة وحفنى للتدريبات الجماعية عقب إنهائهما البرنامج التأهيلي الذي وضع لهمت أمس ، بسبب معاناتهما من الارهاق. ويستعد الزمالك لمواجهة جورماهيا الكيني الأحد المقبل فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية باستاد برج العرب فى الإسكندرية.

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