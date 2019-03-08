بعد إقالة دي فرانشيسكو.. رسميًا رحيل مونتشي المدير الرياضي لروما

أعلن نادي روما الإيطالي عن فسخ عقده مع رامون مونتشي المدير الرياضي للنادي الإيطالي بشكل نهائي.

ونشر النادي "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أكد فيها نهاية العلاقة بينهما. وجاءت التغريدة “توصل روما ومونتشي إلى إتفاق على نهاية العلاقة الإحترافية بينهم”.

وصرح مونتشي عقب نهاية علاقته مع نادي روما قائلًا “أود أن أشكر الرئيس النادي بالوتا واللاعبين والجماهير وكل أعضاء نادي روما على دعمهم لي خلال فترتي مع النادي”.

كما صرح على حسابه على تويتر قائلًا: " استغرق مني ثانية واحدة من أجل

قبول العمل مع روما، سيكون من المستحيل نسيانها".

وكان قد قدم مونتشي المدير الرياضي للذئاب العاصمة، استقالته، مساء أمس، الخميس، عقب إقالة مدرب الفريق زيبيو دي فرانشيسكو بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا والخسارة من بورتو البرتغالي.

وفاز روما على بورتو في الذهاب بهدفين مقابل هدف ، قبل الخسارة في الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف في الأشواط الإضافية.