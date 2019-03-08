لاعب ليفربول يعود للملاعب بعد غياب 10 أشهر

يستعد أوكسليد تشامبرلين لاعب ليفربول للمشاركة أساسيًا، مساء اليوم، مع فريق ليفربول تحت 23 عامًا أمام ديربي كاونتي، بعد غيابه لمدة لا تقل عن 10 أشهر بسبب الإصابة.

وكان قد أصيب اللاعب صاحب الـ٢٥ عامًا،

في الرباطين الصليبيين الأمامي والخلفي للركبة، في مباراة فريقه أمام روما، في ذهاب نصف نهائي، دوري أبطال أوروبا ، في شهر أبريل الماضي.

حقق أوكسليد تشامبرلين تقدمًا كبيرًا منذ عودته إلى التدريبات الكاملة الشهر الماضي، وكان التزامه ببرنامج إعادة تأهيله مكَّنه من استعادة لياقته قبل الموعد المحدد، و كان ليفربول يخشى أنه سيغيب عن موسم 2018/19 بأكمله.

وكان قد انتقل تشامبرلين إلى صفوف ليفربول، قادمًا من أرسنال، مقابل ٣٥ مليون جنيه استرليني.