ناصر عباس مراقبًا لمباراة الصفاقسي والنجم الساحلي بكأس الكونفدرالية

غادر ناصر عباس، الحكم الدولي السابق وعضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، صباح اليوم الجمعة إلى تونس. وكانت لجنة الحكام بالكاف اختارت ناصر عباس مراقبًا للحكام فى مباراة الصفاقسي والنجم الساحلى التونسيين، بالجولة الخامسة للمجموعة الثانية من دور المجموعات فى كأس الكونفدرالية الأفريقية. وتقام المباراة يوم الأحد المقبل على ملعب الطيب المهيرى بمدينة صفاقس التونسية.

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