شاهد مباراة الإسماعيلي أمام مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال أفريقيا

تقدم بوابة الوفد بثا مباشرا لمباراة الإسماعيلي أمام مازيمبي الكونغولي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، التي من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتبقى مباراة مازيمبي هي الأمل الأخير للإسماعيلي، ومطالبًا أيضًا بالفوز على الأفريقي التونسي في عقر داره.

من المتوقع أن يبدأ الإسماعيلي بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: أسامة إبراهيم، باهر المحمدي، ريتشارد بافور، طه عادل

خط وسط الملعب: إبراهيم عبدالخالق ، عماد حمدي، وجيه عبدالحكيم

خط وسط هجوم: عبدالرحمن مجدي، كريم بامبو

خط الهجوم: شيلونجو

يحتل الإسماعيلي المركز الأخير فى المجموعة برصيد نقطة، فيما يحتل مازيمبي المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وخلفه الأفريقي التونسي برصيد 4 نقاط، فيما يتصدر شباب قسنطينة الجزائري المجموعة برصيد 10 نقاط.

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