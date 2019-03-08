جورماهيا يتلقى صدمة قبل مواجهة الزمالك

تلقى الجهاز الفني لفريق جورماهيا الكيني صدمة كبيرة بعد إصابة دينس أوليتش مهاجم الفريق وهدافه في الكونفدرالية الإفريقية برصيد أربعة أهداف. وأكد الجهاز الطبي لفريق جورماهيا أن اللاعب يحتاج إلى الراحة لمدة عشرة أيام بسبب إصابته بكدمة قوية خلال مواجهة نصر حسين داي الجزائري. الراحة لمدة عشرة أيام بسبب إصابته بكدمة قوية خلال مواجهة نصر حسين داي الجزائري. في نفس السياق، يفتقد الفريق الكيني شفيق بادمبوزي الظهير الأيسر الذي صنع هدفين في البطولة بسبب الإيقاف عقب حصوله على بطاقة صفراء خلال مواجهة نصر حسين التي انتهت لصالح الفريق الجزائري بهدف دون رد. ويستعد الزمالك لمواجهة چورماهيا الكيني الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بالكونفدرالية.

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