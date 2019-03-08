إصابة هداية ملاك بكسر في اليد

صرح الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الاوليمبية المصرية وطبيب منتخب التايكوندو المسئول عن متابعة حالة هداية ملاك أن إصابة اللاعبة هي كسر حلزوني في السلامية الثالثة لليد و أنه فضل اللجوء للحل الجراحي بعد عمل كنسولتو مصغر من أطباء استشاريين مصريين وأجانب.

و أضاف كمال أنه تم التواصل مع ؤ و المشرف على اعداد اللاعبة لمعرفة جدول المسابقات العالمية.

وأوضح كمال أنه تم التوافق على التثبيت الداخلي

لعدم ترك أية آثار او لعدم التأخر في الالتتئام وهو ما قد يهدد فرصتها في المشاركة في بطولة كأس الرئيس المقامة في المغرب الشهر القادم.

و أنهى كمال تصريحاته قائلا : إن الجهاز الطبي للمنتخب الوطني برئاسته وبمشاركة الدكتور قدري المر أخصائي العلاج الطبيعي يقوم الآن بوضع خطة العلاج والتأهيل وحدود التدريبات اثناء الفترة القادمة لضمان

سرعة انضمام اللعبة للتدريبات دون تأخير مع تفادي المضاعفات الطبية.

و كانت هداية ملاك صاحبة برونزية أولمبياد ريو قد تعرضت لإصابة في اليد اليسرى خلال مباراة نصف النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة و التي أحرزت فيها الميدالية البرونزية.

و عادت اللاعبة إلى القاهرة بدلًا من استكمال برنامجها التدريبي بصربيا. و فور عودتها أجرت اللاعبة العملية الجراحية بنجاح.

الجدير بالذكر أن البطلة المصرية كانت تخضع لبرنامج تدريبي تحت إشراف المدير الفني للمنتخب الصربي دراجان زوفيك بتمويل من الرعاة و بموافقة اللجنة الفنية للاتحاد المصري، استعداد لبطولة العالم المقررة مايو المقبل بمانشستر.