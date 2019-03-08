يويفا يُدافع عن حكام مباراتي ريال مدريد ومانشستر يونايتد

دافع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، في بيان الرسمي اليوم، عن موقف حكام مباراتي الثلاثاء والاربعاء الماضيين بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث أثير الكثير من الجدل حول قرارات كل من حكم مباراة ريال مدريد وأياكس، الألماني فيليكس بريش، وحكم مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، السلوفيني دامير سكومينا.

واعتمد يويفا استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في دوري أبطال أوروبا، بدءًا من الدور ثمن النهائي للمرة الأولى هذا الموسم، لكنه لم يكن يعتقد أن المشاكل ستلاحقه بهذه السرعة قبل انتهاء هذه المرحلة من البطولة.

ريال مدريد وأياكس

الحكم الألماني فيليكس بريش احتسب الهدف الثالث لأياكس أمستردام الهولندي في الدقيقة 68 من المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، بعد مراجعته لتقنية الحكم المساعد VAR للتأكد من صحة الهجمة التي جاء منها الهدف منذ بدايتها.

وأظهرت الإعادة التلفزية أن الهجمة المرتدة التي أنهاها الصربي دوشان تاديتش بتسديدة قوية من على حدود منطقة جزاء الريال، قد بدأت بشكل غير قانوني من منتصف الملعب، عندما تجاوزت الكرة خط التماس بكامل محيطها أثناء محاولة الظهير المغربي لأياكس “نصير مزراوي” اللحاق بها قبل المدافع “ناتشو”.

لكن بريش الذي مكث حوالي 4 دقائق قبل اتخاذ القرار النهائي، قام ببناء وجهة نظره على أن الكرة لم تعبر بكامل محيطها أثناء ارتفاعها من على خط التماس، بالتالي فلا يمكن إلغاء الهدف، وهذا ما أكد عليه الاتحاد الأوروبي في بيانه الرسمي ظهر اليوم الاربعاء.

وقال يويفا في بيانه “لم يكن هناك دليل قاطع لدى حكم الساحة وحكم الفيديو على أن الكرة عبرت بكامل محيطها لخط التماس. تم مراجعة اللعبة من جميع الزوايا وتحليلها بالفيديو وبالصور بواسطة تقنية الـ VAR”.

وأضاف البيان “الحكم المساعد أقر بأن الكرة لم تعبر خط التماس بشكل كامل، لذلك فلم يكن هناك مراجعة ميدانية مطلوبة، بالالي كان الحكم فيليكس بريش على حق في السماح باحتساب الهدف”.

وصادف بعد دقائق من تسجيل دوشان تاديتش لهذا الهدف المثير للجدل، تمكن ريال مدريد من تسجيل هدف تقليص الفارق بواسطة اللاعب الدولي الإسباني “ماركو أسينسيو”، ما يعني أن هدف تاديتش كان السبب الرئيسي في قتل المباراة وتوديع ريال مدريد للبطولة، فلو لم يُسجل لأصبحت النتيجة 1/2، بالتالي تعادل الفريقين وتحويل المقابلة لركلات جزاء ترجيحية، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز ريال مدريد على ملعب يوهان كرويف 2/1.

باريس ومانشستر يونايتد

علق يويفا كذلك على مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، التي كانت الأكثر إثارة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث لم يكن هناك مُتسع من الوقت أمام باريس سان جيرمان للعودة في أجواء المباراة بعدما احتسب الحكم السلوفيني “سكومينا” ركلة جزاء لصالح مانشستر يونايتد بواسطة تقنية الفيديو المساعد VAR، بسبب شكه في إبعاد مدافع باريس “كيمبيمبي” لتسديدة مدافع اليونايتد “دالوت” بيده عن عمد من داخل صندوق العمليات في الدقيقة 90.

وقال يويفا في بيانه أن سكومينا “راجع أكثر من زاوية قبل اتخاذ قرار احتساب ركلة الجزاء، للتأكد من لمس اليد داخل منطقة الجزاء”،

وأوضح البيان “بعد إطلاع الحكم على الفيديو، رأى أن المسافة بين تسديدة لاعب مانشستر يونايتد ولمس لاعب باريس للكرة باليد ليست بالقصير بما فيه الكفاية، ما يعني وجود تعمد لدى لاعب باريس في عملية رفع اليد بصورة غير طبيعية”.

وأُحتسبت كذلك ركلة جزاء قاتلة بقرار من الحكم التركي “شاكير” في مباراة روما وبورتو بإياب ثمن نهائي الأبطال على ملعب الدراجاو بعد تمديد المباراة لشوطين إضافيين.

وتحدث عنها يويفا في بيانه باقتضاب، قائلاً “الحكم شاكير شاهد تدخل مدافع روما فلورينزي على مهاجم بورتو واتخذ قراره، لكنه أراد التأكد من أن لاعب بورتو لم يكن في وضع غير قانوني (متسلل)، قبل تعرضه للاعاقة من لاعب روما، ولم يقم الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح روما في الأشواط الإضافية لرؤيته أن مهاجم الفريق لم يتعرض للعرقلة من مدافع بورتو بعد مراجعة تقنية الـ VAR”.