رسميًا | الفتح الرباطي يعير “مومو” لذئاب بيلاروسيا

تخلص نادي الفتح الرباطي المغربي من مهاجمه الغيني “مومو يانساني” نهاية الأسبوع الماضي، بإعارته لأحد أندية الدوري البيلاروسي الممتاز حتى شهر ديسمبر 2019، على أمل اكتسابه لبعض الخبرات هناك لرفع سعر بيعه في المستقبل.

مومو /21 عامًا/ وقع على عقد إعارته لنادي إيسلوش مينسك رايون، مع إمكانية الشراء في نهاية الموسم الكروي ببيلاروسيا، علمًا بأنه انضم للفتح الرباطي في الميركاتو الصيفي 2017 من نادي هافيا الغيني.

وقال الموقع الرسمي لنادي إيسلوش ““انضم المهاجم البالغ من العمر 21 عامًا إلى الذئاب في المعسكر المقام بتركيا هذه الأيام، وشارك في جميع المباريات الودية وسجل هدفًا ضد أومسك إيرتيش. إسلوش وقع مع اللاعب من نادي FUS المغربي بنظام الإعارة، مع إمكانية التوقيع على عقد دائم. نرحب بك في فريقنا يا مومو”.

ويبدأ الدوري البيلاروسي يوم 30 مارس الجاري، وسيواجه نادي إيسلوش نظيره جوروديا على ملعبه في الجولة الأولى، وسينتهي الموسم يوم 30 نوفمبر 2019 بمواجهة قوية لإيسلوش عندما يستضيف عملاق المسابقة “مينسك”.

واحتل نادي إيسلوش المرتبة الـ 10 في الدوري البيلاروسي الموسم الماضي برصيد 33 نقطة بفارق 40 نقطة كاملة عن باتي بوريسوف المتوج.

ولعب مومو 10 مباريات مع الفتح الرباطي خلال الموسم الماضي 2018/2017، وتسبب ظهوره بمستوى باهت، حيث اكتفى بتسجيل هدف يتيم، في خروجه من حسابات المدير الفني “وليد الركراكي” بالموسم الحالي، فقد ظل معظم الوقت على دكة البدلاء.

وسيواجه مومو منافسة ليست بالهينة لحجز مكان أساسي في تشكيلة إيسلوش على حساب المهاجم البيلاروسي المخضرم “دميتري كوماروفسكي” الذي احتل المرتبة السادسة في لائحة هدافي الموسم الماضي برصيد 8 أهداف أقل من “بافيل سافيتسكي” المتصدر بـ 7 أهداف.