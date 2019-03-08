اونلاين | شاهد CBC Sport HD | مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر

شاهد CBC Sport HD | مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر

يسعى فريق الهلال لتأمين موقعه فى صدارة الدوري السعودي عندما يواجه الوحدة المحترف ضمن صفوفه الحارس المصري محمد عواد في السابعة والنصف مساء اليوم بملعب "جامعة الملك سعود" ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر المسابقة.

شاهد CBC Sport HD | مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 55 نقطة متفوقاً بفارق 6 نقاط على النصر صاحب الوصافة قبل انطلاق منافسات الجولة، بينما يحتل الوحدة المركز السادس برصيد 35 نقطة.

ويستهدف الهلال تحقيق الفوز السابع على التوالي لقطع خطوة جديدة نحو حصد لقب الدوري، بينما يسعى الوحدة لخطف النقاط الثلاث للحفاظ على آماله في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي.

شاهد CBC Sport HD | مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر

ويفتقد الوحدة في مباراة اليوم لجهود الحارس المصري محمد عواد الذي يعاني من إصابة بمزق في عضلة السمانة.