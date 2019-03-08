اونلاين | كورة اون لاين مشاهدة مباراة الإسماعيلي ومازيمبي بث مباشر الاسطورة LiveHD7

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة اون لاين مشاهدة مباراة الإسماعيلي ومازيمبي بث مباشر الاسطورة LiveHD7 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اليوم انتم على موعد مع مواجهة نارية بين الإسماعيلي ومازيمبي، في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة 8-3-2019، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وتقدم بوابة "الخليج 365" لمتابعيها خدمة البث المباشر لمباراة الإسماعيلي ومازيمبى، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا على على ملعب برج العرب بالإسكندرية اليوم الجمعة 8 مارس 2019.
وتنطلق مباراة الإسماعيلي ومازيمبى في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، وتنقل علي قناة Bein Sport 6