اونلاين | يلا شوت Hilal بث مباشر الهلال والوحدة اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال اليوم..دوري بلس HD بث مباشر live

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يلا شوت Hilal بث مباشر الهلال والوحدة اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال اليوم..دوري بلس HD بث مباشر live

يلاقي نادي الهلال منافسه الوحدة، اليوم الجمعة، على استاد جامعة الملك سعود، في ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

يلا شوت Hilal بث مباشر الهلال والوحدة اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال اليوم..دوري بلس HD بث مباشر live

وتقام مباراة الهلال والوحدة الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على قناتي KSA Sports 2 HD وDawri Plus 1 HD.

يلا شوت Hilal بث مباشر الهلال والوحدة اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال اليوم..دوري بلس HD بث مباشر live

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وفي رصيده 55 نقطة من 17 فوز و4 تعادلات، في حين خسر مرة وحيدة، في حين يملك الوحدة 35 نقطة ويقبع في المركز السادس على لائحة الترتيب.

يلا شوت Hilal بث مباشر الهلال والوحدة اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال اليوم..دوري بلس HD بث مباشر live

وانتهت مباراة الدور الأول بفوز الهلال 3/0، علمًا أن الهلال فاز في آخر 10 مباريات جمعته الوحدة في الدوري السعودي.

ويعود آخر فوز للهلال على الوحدة في الدوري السعودي إلى سبتمبر 2006.

ويسعى الهلال لتحقيق الفوز السادس على التوالي في الدوري السعودي، في حين وحقق الوحدة فوزين وتعادل تعادل مرة وخسر مرتين في آخر 5 مباريات في المسابقة.

يلا شوت Hilal بث مباشر الهلال والوحدة اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال اليوم..دوري بلس HD بث مباشر live

وتأتي المباراة قبل أيام من مواجهة الهلال مع الدحيل القطري في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.