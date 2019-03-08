اونلاين | لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة الاسماعيلي ومازيمبي بث مباشر | kora online

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لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة الاسماعيلي ومازيمبي بث مباشر | kora online

تقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لمباراة الإسماعيلي ومازيمبي، في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا، الجمعة 8-3-2019.

لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة الاسماعيلي ومازيمبي بث مباشر | kora online

ويمكن مشاهدة مباراة الإسماعيلي ومازيمبي، التي تقام على ستاد برج العرب، على قنوات "بي إن سبورتس"، في تمام الساعة 6 مساءً.

لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة الاسماعيلي ومازيمبي بث مباشر | kora online

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع برصيد 1 نقطة، في حين يحتل مازيمبي المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة الاسماعيلي ومازيمبي بث مباشر | kora online