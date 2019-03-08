اونلاين | دوري أبطال أفريقيا.. بث مباشر مباراة الإسماعيلي ومازيمبي يلا شوت HD اون لاين

تقدم بوابة "الخليج 365" لمتابعيها خدمة البث المباشر لمباراة الإسماعيلي ومازيمبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا على على ملعب برج العرب بالإسكندرية اليوم الجمعة 8 مارس 2019.

يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره مازيمبي في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة في مباراة نارية لحساب الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بث مباشر مشاهدة مباراة الإسماعيلي ومازيمبي اليوم الجمعة 8-3-2019.

وتنطلق مباراة الإسماعيلي ومازيمبى في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، وتنقل علي قناة Bein Sport 6