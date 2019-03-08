اونلاين | كورة لايف HD الإسماعيلي ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره مازيمبي في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة في مباراة نارية لحساب الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بث مباشر مشاهدة مباراة الإسماعيلي ومازيمبي اليوم الجمعة 8-3-2019.

وتقدم بوابة "الخليج 365" لمتابعيها خدمة البث المباشر لمباراة الإسماعيلي ومازيمبي، الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا على على ملعب برج العرب بالإسكندرية اليوم الجمعة 8 مارس 2019.

وتنطلق مباراة الإسماعيلي ومازيمبى في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، وتنقل علي قناة Bein Sport 6