اونلاين | رابط مشاهدة مباراة الاسماعيلي ومازيمبي بث مباشر اليوم 8-3-2019 في دوري ابطال افريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط مشاهدة مباراة الاسماعيلي ومازيمبي بث مباشر اليوم 8-3-2019 في دوري ابطال افريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم "الخليج 365 الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الإسماعيلي ومازيمبي، في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا، الجمعة 8-3-2019.

ويمكن مشاهدة مباراة الإسماعيلي ومازيمبي، التي تقام على ستاد برج العرب، على قنوات "بي إن سبورتس"، في تمام الساعة 6 مساءً.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع برصيد 1 نقطة، في حين يحتل مازيمبي المركز الثاني برصيد 7 نقاط.