اونلاين | يلا شوت النصر والاتفاق بث مباشر Livehd7 “تابع لايف” Nassr VS Ittifaq رابط مشاهدة النصر ضد الإتفاق الاسطورة |دوري بلس

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نتابع معكم يلا شوت النصر والاتفاق بث مباشر، مباراة اليوم الجمعة 8-3-2019 بين نادي النصر ونادي الإتفاق، عبر رابط الاسطورة لايف إتش دي Livehd7 نتابع معكم اللقاء، على قناة السعودية الرياضية، ونرصد لكم العديد من الأمور، منها رابط تابع لايف المباراة، وكذلك توقيت اللقاء ونتائج المباريات بين الفرق، وكافة الأخبار التي تهم القارئ، من أجل سهولة المتابعة والترابط الفكري بين المباريات.

يلا شوت النصر والاتفاق

يستضيف نادي النصر السعودي نادي الاتفاق، في مباراة الجمعة، وذلك في مباراة الإياب، بعد أن تغلب النصر على الخصم في مباراة الذهاب بهدفين، نتابع معكم مباراة اليوم في العودة، ويأمل نادي النصر في تكرار الفوز من أجل زيادة الضغط على الهلال المتصدر لجدول التريب قبل الجولات المتبقية على نهاية الدوري، ويأمل نادي الاتفاق في الفوز لتخطي النتائج السلبية التي عانى منها في المباريات السابقة، وهو ما نتابعه عن قرب في المباراة، ونتابع كافة التقارير الإخبارية.

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يعتبر اللاعب عبد الرزاق حمد الله هو اللاعب الرئيسي في نادي النصر، حيث سجل 15 هدف حتى الآن، وصنع ستة أهداف، ويليه في ترتيب الهدافين اللاعب جوليانو الذي سجل سبعة أهداف، وصنع أربعة أهداف، وفي المركز الثالث اللاعب أحمد موسي، الذي سجل خمسة أهداف وصنع أربعة أهداف منذ بداية الموسم إلى الآن.

خسارة ماضية

على الرغم من خسارة نادي النصر في مباراة الوصل، وذلك بهدف نظيف في دوري أبطال آسيا، إلا أن النصر يتسلح بالعزيمة في مباريات الدوري السعودي، نظرًا للأداء الجيد الذي يقدمه منذ بداية الموسم، والمنافسة الشرسة، التي تجعله يضغط على نادي الهلال السعودي، وهو ما نتابعه في مباراة النصر والإتفاق ونتابع النتيجة والأخبار المتنوعة.

سجل الأبطال في الدوري

نادي النصر السعودي يمتلك سجل رائع في عدد مرات الفوز، حيث فاز بالدوري السعودي سبع بطولات، آخرها عام 2014-2015، وحصل على مركز الوصيف في خمس بطولات، بينما نادي الإتفاق حصل على الدوري السعودي مرتين آخرها عام 1986-1987، وحصل على مركز الوصيف مرتين، ونتابع معكم العديد من التقارير العاجلة حول المباراة الهامة.

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ترتيب الفرق في الدوري

نادي النصر السعودي يحتل المركز الثاني، ويزيد الضغط على المتصدر الهلال، ويمتلك نادي النصر 49 نقطة، من أصل 22 مباراة خاضها النادي، فاز النصر في 15 مباراة، وتعادل في أربع مباريات وخسر في ثلاث مباريات فقط، وله رصيد أهداف 23 هدف، بعد أن سجل في شباك المنافسين 42 هدف منذ بداية الدوري واستقبلت شباكه 19 هدف.

ترتيب نادي الإتفاق بالدوري هو التاسع، وذلك برصيد 28 نقطة، بعد أن خاض 22 مباراة، فاز في سبع مباريات وتعادل في سبع مباريات، وخسر في ثمان مباريات كاملة، وله أهداف 33 في الدوري، وعليه 38 هدف، مما يعطي أن رصيد أهدافه بالسالب قبل تلك المباراة أمام النصر.

نتيجة مباراة الذهاب

فاز نادي النصر على الاتفاق بنتيجة 2-1 في المباراة التي انطلقت في يوم 11 نوفمبر 2018 الماضي، على استاد الامير محمد بن فهد، حيث سجل لنادي النصر جوليانو فيكتور دي باولا، ونور الدين مرابط، بينما سجل نادي الإتفاق اللاعب سعيد الربيعي، وحصل نادي الاتفاق على ثلاثة إنذارات في تلك المباراة، وحصل نادي النصر على إنذارين، ومباراة العودة بالدوري اليوم، ونتابع معكم النتيجة، من اجل الوصول للمعرفة الكاملة لمستوى الفرق في المواجهات المباشرة.

بطاقة المباراة

مباراة النصر والإتفاق

الأسبوع 23 من بطولة الدوري الممتاز

على إستاد الملك فهد الدولي

مباراة الإياب

انتهت مباراة الذهاب بفوز النصر بهدفين مقابل هدف

توقيت المباراة الساعة 6:40 مساءًا بتوقيت السعودية

تنقل المباراة قناة السعودية الرياضية

البث المباشر

نتابع معكم رابط البث المباشر لمباراة النصر والإتفاق، وذلك عبر تحديث القنوات الناقلة للمباراة، تابع لايف المباراة الهامة الاتفاق ضد النصر، عبر الروابط المباشرة التي نقوم بنقلها من وقت للثاني، ونتابع معكم مباريات اليوم بشكل عام، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد.