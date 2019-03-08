اونلاين | (بث مباشر) مشاهدة مباراة النصر والاتفاق جودة HD| اليوم 8 مارس beIN بث مباشر مباراة النصر والاتفاق اليوم يلا شوت Now

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تقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لمباراة النصر والاتفاق، في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة 8-3-2019.

ويمكن مشاهدة مباراة النصر والاتفاق، التي تقام على استاد الملك فهد الدولي، على قنوات KSA aports وDawri Plus 2، في تمام الساعة 5:40 مساءً.

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 49 نقطة، في حين يحتل الاتفاق المركز التاسع برصيد 28 نقاط.