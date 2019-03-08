اونلاين | الإسماعيلى ضد مازيمبى بث مباشر اليوم الجمعة 8-3-2019 يلا شوت HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلى ضد مازيمبى بث مباشر اليوم الجمعة 8-3-2019 يلا شوت HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره مازيمبي في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة في مباراة نارية لحساب الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بث مباشر مشاهدة مباراة الإسماعيلي ومازيمبي اليوم الجمعة .

يحتاج الإسماعيلي إلى معجزة للتأهل لدور التالى بالبطولة، الدراويش يلزمه أولًا الفوز على مازيمبي الكونغولي بفارق 3 أهداف، لأنه خسر في الكونغو بثنائية دون رد، وفي هذه الحالة يصل الإسماعيلي إلى 4 نقاط ، ويحتاج الإسماعيلي إلى فوز قسنطينة على الأفريقي ليصبح رصيد بطل مصر 4، وبطل تونس 4 نقاط أيضًا والفريق الكونغولي 7 نقاط، وفي هذه الحالة سيحتاج الإسماعيلي إلى هدية جزائرية أخرى في غاية الصعوبة، بفوز قسنطينة على مازيمبي في عقر داره، وفوز الإسماعيلي على الأفريقي في تونس؛ ليتساوى الإسماعيلي مع مازيمبي ويصعد الاسماعيلى بالمواجهات المباشرة.

الإسماعيلى ضد مازيمبى ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا حيث يبحث الدراويش عن فوز يحفظ ماء الوجه لضمان الخروج المشرف من البطولة وذلك على ستاد الإسكندرية، وفى ترتيب مجموعة الإسماعيلى ضد مازيمبى يحتل أصحاب الرداء الأصفر المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد أن خاضوا 4 مباريات بينما يتصدر شباب قسنطينة الجزائرى جدول ترتيب المجموعة بـ10 نقاط ثم مازيمبى الكونغولى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ثم الأفريقى التونسى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة الاسماعيلى ضد مازيمبي حيث يستضيف الدراويش فى السادسة مساء اليوم الجمعة نظيره مازيمبى الكونغولى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا على ستاد برج العرب بالاسكندرية بدون حضور جماهيرى لدواع أمنية، وتعد المواجهة تحصيل حاصل بالنسبة للدراويش بعد فقدانه الأمل فى التأهل إثر حصوله على نقطة وحيدة من خوض 4 مباريات.