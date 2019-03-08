اونلاين | كورة ستار بث مباشر live – مشاهده مباراة النصر والاتفاق بث مباشر Livehd7‬‏ | online النصر والاتفاق

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حيث خاض النصر أولى مبارياته في دور المجموعات الخاص بالبطولة حيث خرح لمواجهة الوصل الاماراتي وانتهت المواجهة بينهما بفوز نادي الوصل بنتيجة هدف نظيف أوقف سلسلة النتائج الايجابية التي حققها الفريق مؤخرا سواء كان في الدوري أو في مباراة الملحق الآسيوي أمام أجمك الأوزبيكي.

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بث مباشر مباراة النصر والاتفاق يلا شوت كورة ستار كورة لايف الأسطورة بث مباشر النصر والاتفاق اليوم، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة إلا الثلث بتوقيت مكة المكرمة “في تمام 13:40 بتوقيت جرينتش” حيث قررت لجنة المسابقات بالاتحاد نقل المباراة لتقلم على ملعب الملك فهد الدولي حيث أعلنت اللجنة الفنية المكلفة من الهيئة العامة للرياضة جاهزية الملعب لاستقبال المباريات مرة أخرى.

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رابط مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر يلا شوت yalla shoot الاسطورة كورة لايف دوري بلس مباراة النصر مباشر، وقالت مصادر صحفية أن ادارة النصر تحدثت مع المدير الفني للفريق فيتوريا لمواجهته بأخطاء اللاغبين في المباراة السابقة أمام الوصل والتي كلفت الفريق خسارة اول ثلاث نقاط في البطولة القارية ولكن روي فيتوريا وعد بتصحيح تلك الأخطاء ومواصلة مشوار الفريق محليا في الاستمرار بالفوز وملاحقة الهلال على المركز الاول وعدم اتساع فارق النقاط بينهما عن 6 نقاط الحالية وآسيويا عبر الفوز في المباريات التالية.

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