رياضة | تعرف على قائمة يوفنتوس لمواجهة أودينيزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على قائمة يوفنتوس لمواجهة أودينيزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة أودينيزي، اليوم الجمعة، في إطار الجولة الـ 27 من عمر الدوري الإيطالي.

وشهدت قائمة السيدة العجوز، تواجد 3 لاعبين من فريق يوفنتوس تحت 23 عامًا، في ظل غياب ميراليم بيانيتش وجواو كانسيلو للإيقاف، واستبعاد سامي خضيرة وماتيا دي تشيليو للإصابة.

ويتصدر يوفنتوس، جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة، أما نظيره أودينيزي يأتي في المركز الـ 15 برصيد 25 نقطة.

وجاءت قائمة يوفنتوس كالتالي:

تشيزني، بيرين، بنسوليو، كيليني، كاسيريس، أليكس ساندرو، بارزالي، ليوناردو بونوتشي، روجاني، سبينازولا، بليز ماتويدي، إيمري تشان، بنتانكور، كاستانوس، كافيليا، كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا، ماريو ماندزوكيتش، مويس كين، بيرنارديسكي، مافيديدي