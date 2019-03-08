رياضة | شرط واحد من نيمار للانضمام لريال مدريد

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حدد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي شرطه الوحيد لنادي ريال مدريد الإسباني من أجل الانضمام للنادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع دون بالون الإسباني أن نيمار طالب إدارة ريال مدريد بالإبقاء على اللاعب الإسباني إيسكو وعدم التفريط فيه، خاصة أن نيمار يتمتع بعلاقة صداقة قوية مع إيسكو.

وأضافت المجلة الإسبانية أن رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان أصبح قريبًا للغاية، خاصة بعد خروج البي إس جي من دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري على يد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكانت تقارير صحفية فرنسية، ذكرت أن نيمار سيبقى مع باريس سان جيرمان في حال تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا في العام الجاري، ولكن بعد إقصاء النادي الفرنسي سيركز نيمار على ترك باريس والانضمام للريال.