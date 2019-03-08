رياضة | شرط واحد من نيمار للانضمام لريال مدريد

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حدد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي شرطه الوحيد لنادي ريال مدريد الإسباني من أجل الانضمام للنادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكر موقع دون بالون الإسباني أن نيمار طالب إدارة ريال مدريد بالإبقاء على اللاعب الإسباني إيسكو وعدم التفريط فيه، خاصة أن نيمار يتمتع بعلاقة صداقة قوية مع إيسكو.
وأضافت المجلة الإسبانية أن رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان أصبح قريبًا للغاية، خاصة بعد خروج البي إس جي من دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري على يد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وكانت تقارير صحفية فرنسية، ذكرت أن نيمار سيبقى مع باريس سان جيرمان في حال تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا في العام الجاري، ولكن بعد إقصاء النادي الفرنسي سيركز نيمار على ترك باريس والانضمام للريال.
سولشاير يكشف كواليس تعيينه مديرا فنيا لمانشستر يونايتد
قال النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن إيد وودورد المسؤول في نادي الشياطين الحمر أرسل له رسالة لإبلاغه بتعيينه كمدير فني لليونايتد بعد إقالة جوزيه مورينيو.
ونقل Fotballklubben تصريحات سولشاير والذي قال: وودورد هو من تواصل معي في البداية لتدريب مانشستر يونايتد واعتقد أنها مسؤوليته خلال الفترة المقبلة لتحديد مصيري.
وتابع سولشاير: تجمعني علاقة قوية وجيدة للغاية مع وودورد فنحن تقريبًا نتحدث بشكل يومي.
وأضاف سولشاير: وودورد أرسل رسالة لي في البداية ، لم أكن أعرف رقم صاحبها ولم التقط الهاتف، ثم بدأ يُعرف عن نفسه لي، حقيقة شعرت وقتها أن نبضي بدأ يتسارع.
وكانت إقالة جوزيه مورينيو من منصبه كمدرب لمانشستر يونايتد حدثت في الـ19 من ديسمبر الماضي بعد خسارة اليونايتد من ليفربول بثلاثية مقابل هدف في الدوري الإنجليزي.
كواليس قرار إقالة "سولاري" من تدريب ريال مدريد
استقر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني على إقالة سانتياجو سولاري المدير الفني الحالي للفريق بعد السقوط في دوري أبطال أوروبا.
وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بيريز اقترب من اتخاذ قرار إقالة سولاري لكن رئيس الريال دائما ما يحتاج بعض الوقت قبل إعلان أي قرار مهم.
وأضافت الصحيفة: "سولاري لن يكون في غالب الظن على دكة بدلاء الريال الموسم المقبل عقب اجتماع طويل عقد بين الرئيس والمدرب بعد ساعات من مباراة الكارثة، لمناقشة ما حصل ليلة الثلاثاء الماضي".
وتابعت: "سولاري فهم من ذلك الاجتماع الذي عقد في منتصف الليل أنه لن يستمر مع الفريق بعد النتائج السيئة التي حققها في كل البطولات هذا الموسم".
وكشفت تقارير صحفية عن أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباي أجرى اتصالًا هاتفيًا بزين الدين زيدان المدير الفني الأسبق للفريق لإعادته لقيادته بداية من شهر يونيو المقبل بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.
وذكر برنامج "خوجونيس"، الذي تبثه إذاعة راديو "لا سيستا" الإسبانية أن إدارة ريال مدريد ستطيحب الأرجنتيني سانتياجو سولاري مدرب الفريق قبل مباراة يوم الأحد المقبل أمام بلد الوليد.
وأكد البرنامج أن هذا دفع بيريز للاتصال بزيدان الذي استقال قبل نحو 9 أشهر بعد أن فاز بكأس أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.
وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد سيمنح زيدان الحرية الكاملة في اختيار اللاعبين وتحديد الراحلين والصفقات الجديدة لاستعادة مجد الملكي من جديد.