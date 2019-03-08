رياضة | " جوارديولا" يحصد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

تُوج المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي عن شهر فبراير الماضي.

وذكر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي عبر تويتر أن جوارديولا تُوج بالجائزة بعد أربع انتصارات حققها السيتزنس في الدوري الإنجليزي، أبرزها الفوز على مانشستر سيتي بسداسية دون رد.

وكان اللاعب الأرجنتيني سيرخيو أغويرو تُوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر فبراير اليوم الجمعة.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 71 نقطة وبفارق نقطة عن فريق ليفربول صاحب المركز الثاني.

سولشاير يكشف كواليس تعيينه مديرا فنيا لمانشستر يونايتد

قال النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن إيد وودورد المسؤول في نادي الشياطين الحمر أرسل له رسالة لإبلاغه بتعيينه كمدير فني لليونايتد بعد إقالة جوزيه مورينيو.

ونقل Fotballklubben تصريحات سولشاير والذي قال: وودورد هو من تواصل معي في البداية لتدريب مانشستر يونايتد واعتقد أنها مسؤوليته خلال الفترة المقبلة لتحديد مصيري.

وتابع سولشاير: تجمعني علاقة قوية وجيدة للغاية مع وودورد فنحن تقريبًا نتحدث بشكل يومي.

وأضاف سولشاير: وودورد أرسل رسالة لي في البداية ، لم أكن أعرف رقم صاحبها ولم التقط الهاتف، ثم بدأ يُعرف عن نفسه لي، حقيقة شعرت وقتها أن نبضي بدأ يتسارع.

وكانت إقالة جوزيه مورينيو من منصبه كمدرب لمانشستر يونايتد حدثت في الـ19 من ديسمبر الماضي بعد خسارة اليونايتد من ليفربول بثلاثية مقابل هدف في الدوري الإنجليزي.