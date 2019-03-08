رياضة | مفاجأة جديدة في عودة شيكابالا إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة جديدة في عودة شيكابالا إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن عدم معرفة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بعودة شيكابالا إلى صفوف الزمالك في الموسم القادم.

وأكد مسئولو الزمالك في الساعات الماضية على إعادة شيكابالا من جديد إلى الفريق في الموسم القادم.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك لم تتحدث مع المدرب فيما يتعلق بملف شيكابالا حتى الآن أو استشارته في مصير اللاعب ولم يبلغوه من الأساس بعودة الفهد الأسمر حتى الآن.

واتفق مسئولو الزمالك مع شيكابالا على العودة من جديد للفريق في الموسم القادم بعد قراره بعدم البقاء في تجربة الاحتراف الأوروبية بنادي أبولون اليوناني.