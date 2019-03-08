رياضة | "أبوريدة وشوبير" ونجوم التحكيم فى تأبين الراحل محمود عثمان

لبي المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم ونائبه أحمد شوبير نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق وأحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد دعوة الحكم الدولي سمير محمود عثمان لتأبين والده الراحل محمود عثمان الحكم الدولي الأسبق وأيقونة التحكيم المصري والعربي في الذكري الرابعة لرحيله بنادي طلعت حرب بإمبابة .

وحرص عدد كبير من نجوم ورموز التحكيم على الحضور منهم توفيق السيد رئيس منطقة حكام القاهرة ومحمد فاروق الحكم الدولي وأيمن دجيش الحكم الدولي المساعد وناجي الدمنهوري سكرتير عام لجنة الحكام الرئيسية السابق وأحمد أبو العلا الحكم الدولي وعضو اللجنة الرئيسية وفهيم عمر الحكم الدولي وعاطف حسين ونور سعيد الحكم المساعد والحكمان أحمد صلاح ومحمد صلاح عبدالفتاح والحكم الدولي محمد الحنفي وهاني خيري الحكم المساعد والمساعد شريف عبدالله والدكتور عزب حجاج المدير التنفيذي للجنة الحكام ونجله الحكم حسام عزب حجاج.

وحرص نجوم الأندية المصرية على الحضور ومنهم ضياء عبدالصمد نجم الأهلي ومدرب الداخلية السابق وعبدالحميد بسيوني نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق وفكري صالح مدرب حراس المرمى ومحمد الطويلة رئيس نادي النجوم ومدحت فقوسه نجم الكرة المصرية ونادي المصري البورسعيدي الأسبق ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة نادي طلعت حرب ومحمد عامر نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق واللواء عبد المنعم الحاج نجم الكرة المصرية ونادي الترسانة وشيخ المدربين والكابتن الكبير محمود أبو رجيلة نجم مصر ونادي الزمالك ومحمد صلاح نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق والكابتن سيد يوسف نجم الترسانة ومنتخب مصر الأسبق.

رئيس الزمالك يتحدى كريستيان جروس

طلب رئيس نادي الزمالك من السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق تطبيق العدل داخل القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة واعتبار الأمر طريقه لتحقيق الانتصارات والبطولات.

وشدد رئيس الزمالك على جروس بضرورة أن يشارك الأصلح بعيدًا عن المجاملات أو النجومية مشيرًا إلى أن اللاعب الذي يجتهد ويقاتل داخل المستطيل الأخضر سيحصل على فرصته ويتواجد مع الفريق بعد الانتصار الأخير الذي حققه الفريق على حساب بترو أتليتكو الأنجولي وسط غياب بعض النجوم وعلى رأسهم كهربا بسبب الإيقاف.

الزمالك يفاوض إسلام جابر

تلقى إسلام جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة والمعار إلى صفوف الداخلية، عرضًا من مسؤولي نادي الزمالك، للحصول على خدماته في الموسم المقبل.

ويقود المفاوضات مع اللاعب، أمير مرتضى المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء، والذى أجرى اتصالات مع جابر، لاستطلاع رأيه قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع ناديه.

وأكد مسؤولو المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، على عدم الممانعة في رحيل اللاعب، إلا أنها لن تعترف بأى عروض غير رسمية أو أحاديث شفوية مع اللاعب أو عبر الوسطاء، وتحدثوا مع جابر حول ضرورة وصول عرض رسمى لمناقشته، خاصةً أن إعارة اللاعب تنتهى بنهاية الموسم الجاري.

صدمة في الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك

تلقى النادي الأهلي صدمة في طول مدة غياب حمدي فتحي لاعب الوسط الذي تعرض للإصابة في مباراة بتروجت ضمن منافسات الدوري المصري.

وأثبتت الأشعة أن حمدي فتحي تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية تحتاج للعلاج لمدة 45 يومًا وهو ما صدم مسئولي الأهلي.

ويغيب حمدي فتحي عن مباراة القمة أمام الزمالك يوم 30 من شهر مارس الجاري والتي تحدد بشكل كبير ملامح المنافسة على لقب الدوري المصري.