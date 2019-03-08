رياضة | إنطلاق بطولة رابطة أكاديميات مصر بالجيزة بمشاركة 72 أكاديمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنطلاق بطولة رابطة أكاديميات مصر بالجيزة بمشاركة 72 أكاديمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انطلقت بطولة رابطة أكاديمات مصر 2019، بمنطقة الجيزة بمشاركة 72 أكاديمية،على ملعب نادي الشيخ زايد، مساء أمس، وهي البطولة التي تنظمها شركة 3W برئاسة وليد السعيد رئيس مجلس الإدارة.
وتقام بطولة رابطة أكاديميات مصر، على نظام الدوري والكأس، سعياً لتصعيد عدد من اللاعبين المميزين وتقديمهم للمجتمع الكروي بشكل مختلف واحترافي مع تقديم كافة التسهيلات للمواهب.
ومن جانبه قال كابتن عاطف الأيوبي رئيس اللجنة المنظمة بالبطولة، أن عدد المشاركين بمنطقة الجيزة على مستوي الخمس مسابقات وصل لـ72 أكاديمية بواقع 1.558 لاعب .
أما على صعيد المشاركين بمنطقة القاهرة أكد عيد شعبان مسئول التنظيم بمنطقة القاهرة، أن عدد المشاركين علي مستوى الخمس مسابقات وصل لـ45 أكاديمية بواقع 1.030 لاعب .
وعلى هامش افتتاح البطولة، قامت اللجنة المنظمة بتكريم محمد عبده لاعب الكونغو فو بنادى الشيخ زايد، بعد حصوله على المركز الأول فى بطولة روسيا الدولية للكونغ فو حيث أضاف رقماً جديدًا فى رصيده بالبطولات الدولية .
وكانت ضربة البداية ضمن افتتاح الجولة الأولى للبطولة على ملعب الشيخ زايد، شهدت فوز أكاديمية 3W، على المقاصة، برباعية نظيفة.