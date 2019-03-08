رياضة | إنطلاق بطولة رابطة أكاديميات مصر بالجيزة بمشاركة 72 أكاديمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنطلاق بطولة رابطة أكاديميات مصر بالجيزة بمشاركة 72 أكاديمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت بطولة رابطة أكاديمات مصر 2019، بمنطقة الجيزة بمشاركة 72 أكاديمية،على ملعب نادي الشيخ زايد، مساء أمس، وهي البطولة التي تنظمها شركة 3W برئاسة وليد السعيد رئيس مجلس الإدارة.

وتقام بطولة رابطة أكاديميات مصر، على نظام الدوري والكأس، سعياً لتصعيد عدد من اللاعبين المميزين وتقديمهم للمجتمع الكروي بشكل مختلف واحترافي مع تقديم كافة التسهيلات للمواهب.