رياضة | عمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام جورماهيا الكيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام جورماهيا الكيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت أسهم عمر السعيد مهاجم فريق الزمالك في المشاركة بالتشكيلة الأساسية خلال مباراة جورماهيا الكيني المقرر لها يوم الأحد القادم ضمن منافسات الكونفدرالية الافريقية.

وجاء تراجع مستوى بوطيب في مباراة بيتروأتليتكو الأنجولي الماضية إلى جانب انشغاله بوفاة والده لتجعل الجهاز الفني للزمالك يفكر في الدفع بعمر السعيد بدلًا منه.

وشارك السعيد كبديلًا في مباراة الزمالك الماضية أمام بيتروأتليتكو من الدقيقة 60 وقدم مستوى طيب مع الفريق في الوقت الذي ظهر الإرهاق على خالد بوطيب.

ويخوض الزمالك مباراة جورماهيا الكيني بهدف واحد فقط وهو الفوز للحفاظ على حظوظه في حجز بطاقة العبور للدور التالي من مشوار البطولة.