رياضة | حازم إمام يكشف كواليس اقترابه من اللعب للأهلي قبل الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حازم إمام يكشف كواليس اقترابه من اللعب للأهلي قبل الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن كواليس اقترابه من الانتقال للأهلي في وقت سابق.

وقال حازم إمام خلال برنامج "أنا وبنتي" الذي يذاع على قناة “ONE”، في حلقة أمس الخميس الموافق 7 مارس 2019:" النادي الأهلي كان عايزني وأنا صغير، فحصل إني في مرة كنت بلعب في نادي الصيد وقتها، قصاد النادي الأهلي، بعد الماتش كابتن إبراهيم عبد الصمد كان هو المدير الفني ساعتها، راح لكابنت نادي الصيد، وسأله عليا وقاله إحنا عايزينه، فقاله إنت عارف ده ابن مين، قاله: ده اسمه حازم حمادة إمام”.

وأوضح إمام أن الموضوع انتهى في لحظتها بمجرد أن عرف المدير الفني للنادي الأهلي، انني ابن الكابتن حمادة إمام، والذي يُعد أحد أعمدة نادي الزمالك.