رياضة | رسميًا.. السلام بديلًا لملعب بورسعيد في أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. السلام بديلًا لملعب بورسعيد في أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية، على استبعاد ملعب بورسعيد من الملاعب، التي تستضيف مباريات بطولة الأمم الإفريقية، لعدم مطابقته لشروط الكاف.

كما قررت اللجنة اختيار ملعب السلام، بديلًا عنه خلال البطولة المقرر إقامتها بالقاهرة منتصف العام الجاري.