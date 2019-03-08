رياضة | رسميًا.. السلام بديلًا لملعب بورسعيد في أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. السلام بديلًا لملعب بورسعيد في أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقرت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية، على استبعاد ملعب بورسعيد من الملاعب، التي تستضيف مباريات بطولة الأمم الإفريقية، لعدم مطابقته لشروط الكاف.
كما قررت اللجنة اختيار ملعب السلام، بديلًا عنه خلال البطولة المقرر إقامتها بالقاهرة منتصف العام الجاري.
وجاءت الملاعب الرئيسية التي تستعد لاستضافة الحدث كالآتي: "القاهرة، والدفاع الجوي، والسلام، والإسكندرية، والسويس، والإسماعيلية"، بعد خروج ملعب بورسعيد من الحسابات.
وتستضيف مصر بطولة الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا بدلًا من 16 منتخبًا كما جرت العادة بالبطولات السابقة.