انت الان تتابع كلوب: محمد صلاح السبب فيما وصل إليه ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

كلوب ومحمد صلاح

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على أن الأرقام الذي حققها نجم المنتخب الوطني محمد صلاح لا تصدق، مُعلقًا: "أهداف صلاح هيّ جزء كبير من وضع الفريق حاليًا"، وأضاف كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول أمام بيرنلي :" في مباراة إيفرتون كان لدينا أربع أو خمس فرص عكس المباريات السابقة أتيحت لنا فرص أقل واستطعنا أن نخرج بنتيجة الفوز"، ويتواجد صلاح حاليًا في وصافة هدافي البريميرليج برصيد 17 هدفًا، ليبتعد مو بفارق هدف واحد عن هداف المسابقة الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

وانتقل المدير الفني لفريق ليفربول للحديث عن الإصابات :"ميلنر كان لديه مشكلة في العضلات، لكنه خاض تدريبات تأهيلية وهو متاح لمباراة الأحد، لوفرين عاد للتدريبات بشكل كامل أمس الخميس للمرة الأولى، لكن نحتاج للوقت من أجل معرفة مدى جاهزيته، في المقابل يعمل جو جوميز على العودة بنسبة 100%". وعن مباراة بيرنلي،