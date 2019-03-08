شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «المصري اليوم» تنشر شكوى نادي الزمالك ضد سيد عبدالحفيظ لاتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تقدم نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بشكوى إلى اتحاد الكرة، ضد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بسبب التصريحات التي أدلى بها الأخير ضد النادي الأبيض، خاصة بعد قرار لجنة المسابقات بتأجيل مباراة الزمالك أمام المقاولون العرب لمدة 24 ساعة، في ظل ارتباط الفريق بمباراتين في منافسات الكأس الكونفيدرالية. واعتبر مسؤولو الزمالك تصريحات سيد عبدالحفيظ «غير لائقة وتثير الفتن والتعصب الأعمى بين جماهير الناديين»، بحسب الشكوى. شكوى نادي الزمالك ضد سيد عبدالحفيظ شكوى نادي الزمالك ضد سيد عبدالحفيظ

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