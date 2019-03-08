كلوب: أهداف صلاح ساهمت في وضع ليفربول الحالي

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قال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إن الأرقام الذي حققها نجم الريدز محمد صلاح لا تصدق.

كلوب أضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ليفربول أمام بيرنلي :"أهداف صلاح هيّ جزء كبير من وضع الفريق حاليًا".

ويتواجد صلاح حاليًا في وصافة هدافي بريميرليج برصيد 17 هدفًا، ليكون مو بفارق هدف واحد عن هداف المسابقة الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

وعن مباراة فريقه السابق أمام إيفرتون :"كان لدينا أربعة أو خمسة فرص في المباراة الماضية عكس المباريات السابقة أتيحت لنا فرص أقل واستطعنا أن نخرج بنتيجة الفوز".

وانتقل المدير الفني لفريق ليفربول للحديث عن الإصابات :"ميلنر كان لديه مشكلة في العضلات، لكنه خاض لتدريبات تأهيلية وهو متاح لمباراة الأحد".

واكمل :"لوفرين عاد للتدريبات بشكل كامل أمس الخميس للمرة الأولى، لكن نحتاج للوقت من أجل معرفة مدى جاهزيته، في المقابل يعمل جو جوميز على العودة بنسبة 100%".

وعن مباراة الأحد أمام بيرنلي، قال كلوب :"علينا أن نتحلى بالصبر، بيرنلي يقدم مستويات عالية، هم دائمًا يقاتلون عندما نقوم بتحليل مبارياتهم الأخيرة عليك أن تحترمهم".

ويستعد ليفربول لمواجهة خصمه بيرنلي يوم الأحد المقبل على ملعب "آنفيلد" ضمن حسابات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن ليفربول يتواجد في وصافة الدوري برصيد 70 نقطة بفارق نقطة عن حامل اللقب في النسخة الماضية مانشستر سيتي.