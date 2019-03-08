نيمار يتورط في أزمة جديدة بعد خسارة باريس سان جيرمان

لم يكتفِ النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بتعليقاته المسيئة لحكام الفيديو بعد خروج فريقه من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لمصلحة مانشستر يونايتد.

واحتسب الحكم ركلة جزاء على كيمبيمبي، بعدما اصطدمت تسديدة ديوجو دالوت بيد لاعب سان جيرمان، والتي احتسبها الحكم ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو، ليسجل منها ماركوس راشفورد هدف التأهل في الوقت القاتل.

أوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية أن نيمار ظهر ثائرا في الطريق المؤدي لغرف خلع الملابس، ووجه بعض الكلمات الغاضبة للحكام أمام غرفة ملابس الحكام عقب المباراة للهجوم عليهم بعد إقصاء فريقه، لكن بعض من مسؤولي سان جيرمان حاولوا منع النجم البرازيلي.

توماس توخيل، المدير الفني لسان جيرمان، حاول أيضا تهدئة نيمار من غضبه تجاه الحكام.

وكان نيمار قد كتب عبر حسابه على "إنستجرام" عقب المباراة: "من العار أن نضع 4 أشخاص لا يفهمون شيئا في كرة القدم لمتابعة الإعادة بالتصوير البطيء أمام شاشات التليفزيون"، وتساءل اللاعب: "أين يضع اللاعب يده، في مكان آخر؟".

وأكملت الصحيفة أن مسؤولي سان جيرمان، كانوا غاضبين من تصرف باتريس إيفرا، لاعب مانشستر يونايتد السابق، بسبب احتفالاته المبالغة في الممر المؤدي إلى غرف خلع الملابس.

كما ظهرت علامات الغضب على ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، في الممر، وحطم إحدى النوافذ في الملعب بسبب الخروج الكارثي من البطولة.

وينتظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تقرير الحكم السلوفيني دامير سكومينا بشأن ما حدث بعد المباراة من مسؤولي النادي الباريسي، وبعض لاعبيه.