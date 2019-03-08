ليفاندوفسكي يعترف عن من هو مثله الأعلى

صرح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ الألماني، عن لاعبه المفضل، والذي كان يعتبره مثلا أعلى قبل بدء مسيرته الاحترافية.

وقال المهاجم البولندي خلال مقابلة مع شبكة "بي بي سي": "مثلي الأعلى كان تييري هنري، كان لاعبًا لا يُصدّق، ليس فقط من ناحية كيفية تسجيل الأهداف، لكن لما كان يفعله من أجل فريقه".

وأكمل: "أتذكر كم كان سهلًا عليه عندما كان في آرسنال، أن يسجل الأهداف في مواقف مختلفة، وأردت أيضًا إحراز الأهداف مثله والتعلم منه".

وسرد نجم البايرن، كواليس مقابلته مع هنري بعدما أصبح لاعبًا محترفًا، متابعا: "لم أكن أصدق نفسي، التقيت مثلي الأعلى منذ الطفولة، والآن يريد الحصول على قميصي، وكان أمرًا لا يُصدق، فالأحلام باتت حقيقة".