تاديتش لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الجمعة، بالاعلان عن فوز الصربي دوسان تاديتش لاعب أياكس أمستردام الهولندي، بجائزة أفضل لاعب بعد انتهاء مباريات الأسبوع الأول لإياب دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتفوق النجم الصربي على الثلاثي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد، وهوجو لوريس حارس مرمى توتنهام هوتسبير، والمهاجم المالي موسى ماريجا لاعب بورتو البرتغالي.

واستطاع تاديتش أن يقود فريقه أياكس للتأهل لدور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما سجل وصنع هدفًا في فوز فريقه على ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف.

جدير بالذكر أن أياكس تأهل لدور ربع النهائي على حساب بطل أوروبا في آخر ثلاث نسخ ريال مدريد بالفوز (4-3) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.