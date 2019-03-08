شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات في الجولة الـ15 لدوري السلة.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) تلعب غداً السبت مباريات الجولة (15) المؤجلة لدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة أربع مباريات. وتستضيف صالة الأمير محمد بن عبدالعزيز مباراتين الأولى تجمع الأنصار صاحب المركز التاسع برصيد (20) نقطة مع الهلال صاحب المركز السادس برصيد (25) نقطة الساعة (4،00)، ويقود اللقاء عبدالله الأدماوي وأيمن الحازمي وماهر منشى. بينما اللقاء الثاني يجمع أحد صاحب المركز الأول برصيد (31) نقطة مع الأهلي والذي يحتل المركز الثالث برصيد (26) نقطة الساعة (6،00)، ويقود اللقاء حاتم الحربي ورضا عبدالكريم وأحمد الخميس. ويتستضيف النصر صاحب المركز الرابع برصيد (26) نقطة الاتحاد الذي يحتل المركز الخامس برصيد (25) نقطة الساعة (5،00) ويقود اللقاء محمد المرزوق وأحمد الصالح وأحمد فلاتة، فيما يستضيف الفتح صاحب المركز الثاني برصيد (30) نقطة الوحدة الذي يحتل المركز السابع برصيد (22) نقطة الساعة (4،00) ويقود اللقاء هاشم قاسم وخالد الشنقيطي وسعد الحربي.



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