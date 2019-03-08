شكرا لقرائتكم تاديتش قاتل الريال لاعب الأسبوع فى دورى الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج اللاعب الصربى دوسان تاديتش لاعب أياكس أمستردام الهولندى، بجائزة أفضل لاعب فى أسبوع دورى أبطال أوروبا.

و قاد تاديتش فريقه الهولندى لتحقيق معجزة كروية، بعدما قاده للفوز على ريـال مدريد بأربعة أهداف لهدف فى إياب دور الستة عشر للبطولة، والتأهل لدور الثمانية.

وتمكن تاديتش من تسجيل هدف وصناعة هدفين خلال اللقاء الذى أقيم بملعب سانتياجو بيرنابيو بمدريد، وقاد فريقه للتأهل لدور ربع النهائى من البطولة.