شكرا لقرائتكم أخبار برشلونة يوم 8-3-2019 عن انتقاد بارتوميو لرئيس ريال مدريد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادى برشلونة على أزمات ريال مدريد وإقصائه من بطولتى دورى أبطال أوروبا وكأس الملك، وابتعاده عن قمة الدورى الإسبانى، وحمل مسئوليتها إلى رئيس الملكى فلورنتينو بيريز.

رئيس برشلونة يحمل بيريز مسئولية تراجع الريال



بيريز وبارتوميو

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، صرح لبعض المقربين منه، بأن فى حال تعرض فريقه الكتالونى لنفس الكارثة التى يمر بها ريال مدريد هذا الموسم، فأنه حتما كان سيتقدم باستقالته من اجل مصلحة النادى.

وتعتبر هذه الفترة من اصعب الفترات الذى مر بها ريال مدريد خاصة بعد هزيمته 4/1 من نادى أياكس الهولندى وخروجه من دورى أبطال أوروبا الذى اعتبره البعض فضيحة، بجانب توديع الكأس المحلى أمام برشلونة وتأخره عن العملاق الكتالونى فى جدول الدورى بـ12 نقطة.

بارتوميو يؤكد رغيته فى ضم دى ليخت إلى برشلونة



دي يونج مع رئيس برشلونة

وعلى جانب آخر، أوضح جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادى برشلونة رغبته فى ضم مدافع أياكس الهولندى ماتياس دى ليخت إلى فريقه.

قال بارتوميو فى تصريحات لإذاعة "كادينا سير كتالونيا" أنه يضع اللاعب فى اعتباراته، نظرًا لموهبته التى جعلته محط الانظار لان برشلونة دائما تبحث عن الموهوبين.

جدير بالذكر أن دى ليخت المتألق مؤخرا مع أياكس يبلغ 19 عامًا وشارك برفقة فريقه الهولندى فى المباراة، التى أقصى فيها ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف وتأهل لربع نهائى دورى الأبطال.

وأضاف رئيس النادى أن سرعة تحركهم من أجل فرينكى دى يونج لاعب أياكس الهولندى كان بسبب قدوم عروض له من أندية أخرى، ولذلك تم التعاقد قبل أشهر من صيف 2019 لضمان انتقاله إلى برشلونة.