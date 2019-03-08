شكرا لقرائتكم خالد الغندور: «تعاطفت مع الحضرى والآن هو يبحث عن المال فقط».. فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق أنه كان يتعاطف مع عصام الحضرى قائد المنتخب السابق وحارس النجوم الحالي، كثيرا من أجل تحقيق حلمه بالمشاركة فى كأس العالم وقد حققه ولكن بعد ذلك يستمر فى الملاعب للعب فى النجوم!.
أرى أن الحضرى يبحث عن المال فقط، ومن وجهة نظرى الشناوى هو الحارس الأول كونه شارك فى كاس العالم ثم جنش ثم عواد.
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