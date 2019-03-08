روما يقيل المدير الرياضى بعد فضيحة دورى الأبطال...

جدة - عمرو شويل أعلن نادى روما الإيطالى، اليوم، الجمعة، إقالة الإسبانى رامون رودريجيز مونشى، المدير الرياضى لنادى روما من منصبه عقب خروج الفريق من دور الـ 16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

وكتب نادى روما عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، "توصل روما ومونشى إلى اتفاق على نهاية العلاقة الاحترافية بينهم".

وقال مونشى تعليقاً على قرار إدارة نادى روما، "أود أن أشكر الرئيس بالوتا واللاعبين والجماهير وكل أعضاء نادى روما على دعمهم لى خلال فترتى مع النادى”.

وكان نادى روما أعلن أمس إقالة أوزيبيو دى فرانشيسكو من تدريب روما عقب الخروج من دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا أمام بورتو البرتغالى.

وقال جيمس بالوتا رئيس نادى روما: "أشكر أوزيبيو على مجهوداته التى قدمها طوال عمله مع الفريق، لقد كان دائما يعمل من أجل النادى، ونتمنى له الأفضل فى مسيرته".

وكان دى فرانشيسكو تولى تدريب روما الصيف قبل الماضى، خلفا للمدرب السابق لوتشيانو سباليتى، الذى رحل لتدريب فريق إنتر ميلان، وقاد روما الموسم الماضى للوصول إلى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، محققا أفضل إنجاز للنادى بالمسابقة الأوروبية منذ عام 1984.

ويحتل روما هذا الموسم المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 44 نقطة، علما بأن يوفنتوس يتصدر المسابقة برصيد 72 نقطة، بعد مرور 26 جولة.