شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف استاد بورسعيد من أمم أفريقيا 2019؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تم استبعاد ملعب بورسعيد رسمياً من استضافة أمم أفريقيا 2019؟.. سؤال بدأ يفرض نفسه بقوة على سطح الأحداث الكروية المصرية عقب الجدل الشديد الذى أثير حول هذا الملعب، وهو ما نرصده فى التقرير التالى من خلال التساؤلات التالية:

س: ما حقيقة استبعاد ملعب بورسعيد من قائمة الملاعب التى ستستضيف أمم 2019؟

ج:هناك جدل بالفعل بشأن إقامة بعض مباريات أمم أفريقيا على ملعب بورسعيد، لكن الدلائل والمعلومات الواردة من اتحاد الكرة واللجنة المُنظمة للبطولة تؤكد أن ملعب بورسعيد لن يستضيف أمم أفريقيا بنسبة 99%، وهو ما أكده الإعلامى وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أحمد شوبير أن ملعب بورسعيد لن يستضيف مباريات بطولة الأمم الأفريقية خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت فى برنامج ملعب أون.

س: لماذا يرى بعض مسئولى اتحاد الكرة ومنهم أحمد شوبير أن ملعب بورسعيد لن يستضيف أمم أفريقيا؟

ج: شوبير قال إن ملعب بورسعيد يحتاج إلى 6 أشهر لترميمه لذلك يشهد صعوبة فى تجهيزه، وهذا ما قدمه المهندسون المسئولون عن تجديده.

س: متى يحسم الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الجدل حول ملعب بورسعيد؟

15 مارس الجارى، حيث تصل لجنة من الكاف إلى مصر يوم 10 مارس الجارى لمعاينة الملاعب المرشحة لاستضافة البطولة، على أن تحسم بعد المعاينة الملاعب الستة النهائية التى تستضيف مباريات البطولة، ومن المتوقع أن تعلن اللجنة قرارها بشأن ملعب بورسعيد يوم 15 مارس الجارى.

س: ما هى بدائل ملعب بروسعيد حال استبعاده من استضافة أمم 2019؟

اللجنة المنظمة للبطولة حددت 3 ملاعب بديلة لاستاد بورسعيد، هى استاد السلام والكلية الحربية والمكس، ويعتبر استاد السلام الأقرب على اعتبار أنه ينتمى لمحافظة القليوبية وليس القاهرة.