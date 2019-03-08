شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب جورماهيا عن مواجهة الزمالك: صراع العمالقة.. وقلقان من التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسن أوكتاى، المدير الفنى لجورماهيا الكيني، إن فريقه يستعد لمواجهة الزمالك بهدف واحد وهو الفوز فى المواجهة التى ستجمع الفريقين بعد غد، الأحد، على ملعب برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وأضاف مدرب جورماهيا، فى تصريحات صحفية على هامش معسكر الفريق المقام بالإسكندرية، "سنواجه فريقاً يضم عدداً من اللاعبين تواجدوا فى نهائيات كأس العالم، ولكن هذه هى كرة القدم ويمكن أن يحدث أى شىء خلال 90 دقيقة من اللعب، وبالتالى لا نخشى أحداً أو أى شىء ولكننا نحترم خصومنا، والزمالك عملاق فى الشمال وجور ماهيا عملاق فى شرق أفريقيا، وهكذا سيكون صراع العمالقة ونحن مستعدون".

تابع مدرب جورماهيا، "أنا قلق فقط من القرارات التحكيمية.. هدف صحيح لنا تم إلغاؤه أمام نصر حسين داى وكثير من الأخطاء غير الضرورية ضدنا.. فهذا هو قلقى الوحيد ولكن بخلاف ذلك نحن مستعدون ونستعد لمواجهة الزمالك بهدف واحد هو الفوز".

يذكر أن الزمالك يضم فى قوامه الحالى 6 لاعبين كانوا متواجدين بنهائيات كأس العالم فى نسخته الماضية، وهم الثنائى التونسى فرجانى ساسى وحمدى النقاز والمغربى خالد بوطيب بجانب ثلاثى المنتخب الوطنى طارق حامد والونش وكهربا.