تعرف على فرص صعود الإسماعيلى ومازيمبى لدور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الإسماعيلى، فى السادسة مساء اليوم الجمعة، مازيمبى الكونغولى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة بعد تسجيل ثلاثة أهداف واستقبال 9، ويتصدر شباب قسنطينة الجزائرى جدول ترتيب المجموعة بـ10 نقاط، ثم مازيمبى الكونغولى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط، ثم الأفريقى التونسى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط .

ويحتاج الإسماعيلى إلى "معجزة" للتأهل للدور التالى بالبطولة، الدراويش يلزمه أولًا الفوز على مازيمبى الكونغولى بفارق 3 أهداف، لأنه خسر فى الكونغو بثنائية دون رد، وفى هذه الحالة يصل الإسماعيلى إلى 4 نقاط، ويحتاج لفوز قسنطينة على الأفريقى ليصبح رصيد بطل مصر 4، وبطل تونس 4 نقاط أيضًا والفريق الكونغولى 7 نقاط، وفى هذه الحالة سيحتاج الإسماعيلى إلى هدية جزائرية أخرى فى غاية الصعوبة، بفوز قسنطينة على مازيمبى فى عقر داره، وفوز الإسماعيلى على الأفريقى فى تونس؛ ليتساوى الإسماعيلى مع مازيمبى ويصعد الإسماعيلى بالمواجهات المباشرة.

فى نفس السياق، يبدو مازيمبى صاحب فرصة وافرة فى التأهل إلى ربع النهائى من خلال تحقيق نتيجة إيجابية أمام الإسماعيلي، بالفوز الذى يصعد بالفريق الكونغولى إلى دور الثمانية، بشرط عدم فوز الأفريقى على حساب قسنطينة.

وفى حالة تعادل مازيمبى مع الإسماعيلى وتغلب الأفريقى التونسى على قسنطينة، يصبح الأفريقى (7 نقاط)، خلف مازيمبى (8 نقاط) وقسنطينة (10 نقاط)، وفى هذه الحالة سيحتاج مازيمبى إلى الفوز فى آخر لقاء ضد الفريق الجزائرى.

من جانبه قال سيدومير يانيفسكى، المدير الفنى للإسماعيلى، إنه يتطلع لحصد ست نقاط فى مواجهتى مازيمبى والأفريقى التونسى ضمن منافسات مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، على أمل أن تساعده الظروف لتحقيق الصعود المستحيل.

وأضاف، "هدفنا ست نقاط لا بديل عنهم، أعلم أن فكرة الصعود باتت صعبة للغاية بعد الخسارة امام شباب قسنطينة، أعتقد أن الفريق تطور بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة ونعانى من سوء توفيق كبير".

وواصل "لدينا لاعبين مميزين لكن صغار فى السن ويفتقدون للخبرات الأفريقية، نحن الآن فى مرحلة البناء".

واختتم مدرب الإسماعيلى تصريحاته قائلا، "بالتأكيد ضيق الوقت بين المباريات ساهم فى وضع اللاعبين تحت ضغط كبير بجانب معاناتهم من الإجهاد الذى اثر بشكل سلبى على النتائج".